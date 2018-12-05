Что меняют новые требования к составу пива
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Баварская легенда. В Баварии, как известно, пять времен года: четыре те же, что и у всех, пятый – Великий пост. И вот монахи баварские, которые с давних времен славятся умением сварить отличное пиво, решили получить благословение у папы римского, чтобы свое же собственное пиво пить в Великий пост.
Сказано – сделано: нашли монаха покрепче и помоложе, дали ему бочку пива, телегу и коня и отправили со всем этим хозяйством в Рим. Великий пост весной, баварцы народ регулярный, потому отправили заранее, т. е. летом. От Мюнхена до Рима километров 700, телега с лошадью развивает на равнине скорость километров 10 в час, а там на пути еще Альпы, так что две недели трясся в пути терпеливый монах; ему не велено было бочку до папы открывать. Прибыл в Рим, попросил об аудиенции – ему обещали, но не сразу; в общем, еще недели две монах болтался по Риму со своей бочкой.
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