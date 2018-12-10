Партия прорыва и старых рецептов

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Риторика «прорыва» и обновления «Единой России», призывы приблизить ее к современным реалиям сочетаются с использованием практик советского прошлого, демонстрируя сближение ее институтов и образа действий с КПСС времен позднего СССР, с ее ритуалами и явными противоречиями слов и дел.

Участники и гости завершившегося в минувшие выходные съезда «Единой России» одновременно демонстрировали уверенность в силах и желание изменить партию к лучшему. Официальный лидер партии премьер Дмитрий Медведев назвал осенние региональные выборы успешными, отметив, что партия получила 60% голосов избирателей и 75% мандатов, что, по его словам, говорит о высоком уровне поддержки. Тем не менее Медведев сказал и о необходимости улучшить обратную связь. Это логично: разговоры исключительно о победах после первого за многие годы провала на региональных выборах выглядели бы полным отрывом от реальности: показатели партии ухудшились в большинстве регионов, четыре кандидата проиграли губернаторские выборы.