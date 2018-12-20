Статья опубликована в № 4721 от 20.12.2018 под заголовком: Выпивка без отягощения
Как наказывать пьяного преступника
Алкогольное и наркотическое опьянение перестали быть отягчающим преступление обстоятельством — но к росту «пьяной» преступности это привести не должно
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Описанная в легендарной комедии «Джентльмены удачи» схема «украл, выпил, в тюрьму» не должна больше быть правилом при вынесении приговора. Требование Верховного суда (ВС) дифференцированно подходить к обстоятельствам преступлений, совершенных в состоянии опьянения, может облегчить участь граждан, совершивших подшофе преступления небольшой тяжести.
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