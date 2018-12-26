Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4726 от 27.12.2018 под заголовком: Цитата недели

Имитация общения с действительностью

Отправившиеся «в народ» чиновники увидят происходящее с «правильных» ракурсов
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Призыв отправиться в народ входит в моду и постепенно нисходит по вертикали власти. Сначала президент Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву познакомиться с реальной жизнью, посмотреть, что происходит по отраслям и регионам. И теперь уже Медведев торопит своих заместителей и министров – поезжайте, займитесь «ежедневной практической» работой по нацпроектам, проводите «совещания, согласования и контрольные мероприятия с выездом на места». Буквально «утром мажу бутерброд, сразу мысль: а как народ», т. е. нацпроект.

К середине января правительственный десант должен представить Медведеву график поездок. А потом этот призыв понесется дальше по бюрократическим цепочкам, чтобы материализовываться в виде тонн отчетов, протоколов, поручений, докладов.

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