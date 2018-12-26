Имитация общения с действительностью
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Призыв отправиться в народ входит в моду и постепенно нисходит по вертикали власти. Сначала президент Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву познакомиться с реальной жизнью, посмотреть, что происходит по отраслям и регионам. И теперь уже Медведев торопит своих заместителей и министров – поезжайте, займитесь «ежедневной практической» работой по нацпроектам, проводите «совещания, согласования и контрольные мероприятия с выездом на места». Буквально «утром мажу бутерброд, сразу мысль: а как народ», т. е. нацпроект.
К середине января правительственный десант должен представить Медведеву график поездок. А потом этот призыв понесется дальше по бюрократическим цепочкам, чтобы материализовываться в виде тонн отчетов, протоколов, поручений, докладов.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}