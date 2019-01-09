Безалаберность против терроризма

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Версия о теракте как причине взрыва 31 декабря жилого дома в Магнитогорске, под завалами которого погибли 39 человек, не была массово подхвачена в обществе, несмотря на то что слухи о теракте были сдобрены политически токсичным в России словом «гексоген». В 2019 г. в отличие от 1999 г. оказывается проще поверить в бытовую, а не политическую версию взрыва – в халатность и безалаберность кого-то из обывателей, а не жестокий умысел террористов любого рода.

Уже 1 января, спустя сутки после взрыва, об отказе от каких-либо других версий произошедшего, кроме взрыва бытового газа, заявила ФСБ. Следственный комитет сообщил, что рассматривает все версии, экспертиза еще не завершена, но, по предварительной информации следователей, следов взрывчатых веществ на обломках рухнувшего дома нет. Это вполне стандартные проверки и заявления, к которым на этот раз было больше внимания из-за распространившихся в соцсетях и телеграм-каналах, с поддержкой отдельными уральскими СМИ, слухов о том, что следователи якобы обнаружили в завалах дома в Магнитогорске следы гексогена – взрывчатки, название которой знакомо россиянам с 1999 г., когда в результате серии взрывов домов в российских городах, признанных терактами, погибли больше 300 человек. И нельзя сказать, что правоохранителям и политикам пришлось как-то особенно постараться, чтобы выдавить тему теракта из новогодней повестки: спустя несколько дней она практически сошла на нет сама собой. Возможно, сыграло свою роль стремительное, без кемеровского опоздания, появление на месте трагедии Владимира Путина; возможно, дело в традиционном праздничном анабиозе, в который погружается страна в начале января.