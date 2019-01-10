Статья опубликована в № 4730 от 11.01.2019 под заголовком: Кому платить за безработных

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Депутаты выбрали крайне неудачное время, чтобы переложить на безработных обязанность оплачивать соцуслуги из своего кармана Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня проблема безработицы в российской экономике отходит на второй план, а главным вызовом становится неформальная занятость со всеми связанными с ней проблемами – в том числе по оплате официально не занятыми в экономике гражданами государственных социальных услуг, включая медицинские. В конце 2018 г. депутаты Госдумы предложили обязать их оплачивать эти услуги из своего кармана, а за уклонение от оплаты штрафовать.

На мой взгляд, это весьма спорная, несвоевременная, слабо проработанная и, главное, очень рискованная, с непредсказуемыми социальными последствиями инициатива. Это серьезнейший социальный маневр, который наверняка ухудшит уровень и качество жизни значительной части населения, что приведет к росту социальной турбулентности в обществе и дальнейшему падению рейтингов первых лиц государства и «Единой России». При этом опыт многих стран подсказывает, что репрессивные меры противодействия неформальности на рынке труда в лучшем случае бессильны, а чаще опасны.