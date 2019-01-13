От редакции
Статья опубликована в № 4731 от 14.01.2019 под заголовком: Стрелки следствия

Проблема единственной версии

Версия спланированного убийства российских журналистов в ЦАР от «Досье» Ходорковского вызывает раздражение в СКР — но это не основание для отказа от ее проверки в пользу официальной версии об ограблении
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Официальное следствие в России считает заведомо неперспективной версию спланированного убийства трех российских журналистов, которую по итогам своего расследования обнародовал центр «Досье» Михаила Ходорковского. Фактический отказ СКР от изучения других версий, кроме официальной – и удобной в своей простоте – версии об ограблении, ставит под вопрос объективность официального расследования.

В четверг «Новая газета» и «Дождь» опубликовали статьи с пересказом результатов расследования «Досье» обстоятельств гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, расстрелянных 31 июля 2018 г. в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Журналисты изучали деятельность ЧВК «Вагнер», их поездку профинансировал Центр управления расследованиями (ЦУР), также работавший на деньги Ходорковского. Основываясь на данных биллинга мобильных телефонов журналистов и их сопровождающих, «Досье», как пишут «Новая» и «Дождь», полагает, что гибель россиян была не случайной и что перемещения Джемаля, Расторгуева и Радченко с момента приезда в ЦАР контролировали бывшие и действующие местные жандармы, находившиеся в плотном контакте с отставными российскими силовиками, работающими в ЦАР и связанными с бизнесом Евгения Пригожина. Как заявил Ходорковский, «это наша версия», доказать которую «Досье» без правоохранительных органов не может.

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