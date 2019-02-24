Кто кому подхрюкивает и кто кому подпевает
Владимир Путин, как известно, очень любит природу вообще и животный мир в частности. Его захватывающие путешествия со стерхами, отважные заплывы с белухами и дружеские встречи с тиграми не раз становились столь же неотъемлемой частью рабочего графика, как, например, совещания с членами правительства или переговоры с иностранными лидерами.
Однако в публичных политических выступлениях Путин свои глубокие познания флоры и фауны использует не так часто. Скажем, в президентских посланиях он до прошлой среды делал это лишь однажды, когда в мае 2006 г. так высказался о «партнерах» из США: «Мы же видим, что в мире происходит. <...> Как говорится, товарищ волк знает, кого кушать. Кушает и никого не слушает. И слушать, судя по всему, не собирается».
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