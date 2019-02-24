Кто кому подхрюкивает и кто кому подпевает

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Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: Цитата недели «[США] сами всё нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу». Владимир Путин президент России

«[США] сами всё нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу» Владимир Путин, президент России

Владимир Путин, как известно, очень любит природу вообще и животный мир в частности. Его захватывающие путешествия со стерхами, отважные заплывы с белухами и дружеские встречи с тиграми не раз становились столь же неотъемлемой частью рабочего графика, как, например, совещания с членами правительства или переговоры с иностранными лидерами.

Однако в публичных политических выступлениях Путин свои глубокие познания флоры и фауны использует не так часто. Скажем, в президентских посланиях он до прошлой среды делал это лишь однажды, когда в мае 2006 г. так высказался о «партнерах» из США: «Мы же видим, что в мире происходит. <...> Как говорится, товарищ волк знает, кого кушать. Кушает и никого не слушает. И слушать, судя по всему, не собирается».