Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: Цитата недели «[США] сами всё нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу». Владимир Путин президент России

Кто кому подхрюкивает и кто кому подпевает

Президентские уроки языка зверей
«[США] сами всё нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу»
Владимир Путин, президент России

Владимир Путин, как известно, очень любит природу вообще и животный мир в частности. Его захватывающие путешествия со стерхами, отважные заплывы с белухами и дружеские встречи с тиграми не раз становились столь же неотъемлемой частью рабочего графика, как, например, совещания с членами правительства или переговоры с иностранными лидерами.

Однако в публичных политических выступлениях Путин свои глубокие познания флоры и фауны использует не так часто. Скажем, в президентских посланиях он до прошлой среды делал это лишь однажды, когда в мае 2006 г. так высказался о «партнерах» из США: «Мы же видим, что в мире происходит. <...> Как говорится, товарищ волк знает, кого кушать. Кушает и никого не слушает. И слушать, судя по всему, не собирается».

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We're sorry, but something went wrong.

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Комментарии
Stesh
06:48 25.02.2019
Испанский стыд. Кажется, так это называется? Рот открывает путин, а стыдно мне.
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