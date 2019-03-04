От редакции
Статья опубликована в № 4766 от 04.03.2019 под заголовком: Врачи и вредители

Как врачи научились защищать коллег от следователей

Успех акции профессиональной солидарности все еще исключение, а не правило

Задержание и быстрое освобождение заведующей одной из кировских городских поликлиник подтвердили, что солидарность специалистов социально значимых профессий становится эффективным средством защиты против действий правоохранительных органов. Можно говорить о новой форме самоорганизации медиков.

Трагедия в Кирове, где запертая в квартире матерью трехлетняя девочка умерла от голода и обезвоживания, приобрела еще более скандальный оборот после того, как следствие, изучая обстоятельства смерти, решило, что в ней виноваты и медики, не контролировавшие состояние здоровья ребенка с декабря 2016 г. Заведующую поликлиникой, к которой была прикреплена погибшая девочка, Тамару Пермякову задержали 27 февраля по подозрению в халатности, следствие намеревалось ходатайствовать о ее помещении под стражу. Задержание и то, как оно было осуществлено – на ставшей публичной видеозаписи видно, как на женщину-врача надели наручники, – вызвали протест местных медиков. Договорившись об акции в соцсетях, 28 февраля заявления об увольнении подали, по официальным данным, более 100 медиков, по сведениям прессы – около 1000, среди них много педиатров. Демарш обратил на себя внимание. Национальная медицинская палата потребовала прекратить уголовное преследование врачей. Губернатор Кировской области Игорь Васильев назвал применение наручников к врачу «не совсем адекватной мерой».

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