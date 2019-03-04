Кто виноват, когда «сами виноваты»
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Жалоба министра внутренних дел Владимира Колокольцева на «вынужденность» возбуждения уголовных дел по «предпринимательским» статьям под давлением заявителей из бизнес-среды выглядит скорее как попытка решить имиджевую проблему, а не системную, хотя сложности и в том и в другом.
На расширенной коллегии МВД, в которой принимал участие президент Владимир Путин, Колокольцев посетовал, что то, что обществом воспринимается как «давление на бизнес», часто вынужденные, по его мнению, меры со стороны правоохранителей. «Представители деловой среды», по словам министра, как правило, «категорически отрицают» призывы правоохранителей вести разбирательство в судах и требуют «именно возбуждения уголовного дела», поскольку только так можно проводить необходимые судебные экспертизы и анализ финансовых документов. Предприниматели «в значительной степени сами виноваты», в то время как «мы вынуждены в силу действующих законов так или иначе реагировать», перевел слова Колокольцева с «докладного на человеческий язык» Путин.
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