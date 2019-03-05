Зачем российские дипломаты вышучивают отравление Скрипалей
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Спустя год после отравления Сергея и Юлии Скрипалей Москва продолжает высмеивать Запад и вышучивать обвинения, вместо того чтобы вести спокойный публичный и содержательный разговор об инциденте в Солсбери.
4 марта 2018 г. бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее за шпионаж и обменянный на арестованных в США российских разведчиков, и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке неподалеку от своего дома в английском Солсбери. Они стали жертвами отравления нервно-паралитическим веществом, обоих удалось спасти. Британские власти возложили вину на Москву, объяснив отравление местью российских спецслужб Скрипалю. Российские официальные лица опровергали причастность Москвы к инциденту и обвиняли Лондон в провокации.
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