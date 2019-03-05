От редакции
Статья опубликована в № 4767 от 05.03.2019 под заголовком: Комик-шоу с отравлением

Зачем российские дипломаты вышучивают отравление Скрипалей

Комедия – негодная замена разговору по существу

Спустя год после отравления Сергея и Юлии Скрипалей Москва продолжает высмеивать Запад и вышучивать обвинения, вместо того чтобы вести спокойный публичный и содержательный разговор об инциденте в Солсбери.

4 марта 2018 г. бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее за шпионаж и обменянный на арестованных в США российских разведчиков, и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке неподалеку от своего дома в английском Солсбери. Они стали жертвами отравления нервно-паралитическим веществом, обоих удалось спасти. Британские власти возложили вину на Москву, объяснив отравление местью российских спецслужб Скрипалю. Российские официальные лица опровергали причастность Москвы к инциденту и обвиняли Лондон в провокации.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Шаско
07:20 05.03.2019
Сбежались фомы неверующие. 80% идиотов - не прав Макар: много больше. При всех раскрытых бритишами провалах наследников Штирлица - всё равно верим хамским сказкам Захаровой. Страна непуганых идиотов - нет, не гондурас.
82
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике