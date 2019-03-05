Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4767 от 05.03.2019 под заголовком: Цитата недели «Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» Станислав Жарков, руководитель отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» (цитата по mk.ru)

«Скотобаза из хрущевки» и окрестности

У жителей новейших гигантских муравейников куда меньше резона обращать внимание на порядок и правила общежития, чем у обитателей хрущевок
«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» (цитата по mk.ru)
Станислав Жарков, руководитель отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса»

Космического размаха топ-менеджер говорит: контингент из хрущевок засрет новые дома, построенные по программе реновации, за пару лет; потому что в хрущевках живет скотобаза. Не стоила бы внимания запредельная невежливость непубличного человека: да мало ли их? – но вылезло же, как говорила моя бабка, сраным наружу и понеслось по новостным сайтам и социальным сетям, вызвало потоки сладострастных комментариев! А вылезло и понеслось, потому что открылась социальная пропасть.

Словарная справка: скотобаза – это 1) место, где скот ожидает убоя; 2) жирный человек, чаще девушка; 3) паблик во «В контакте», вроде заблокированный, где помещаются уязвляющие самолюбие людей фотографии; 4) маргиналы, быдло, сброд; 5) скверная ситуация, заставшая врасплох. Надо полагать, нормативно-правовой руководитель космоса имел в виду значение 4.

Дальше будет, подчеркну, мнение, а не фактура.

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Комментарии
Naissaar
08:15 05.03.2019
Ха-ха. Мечтать не вредно. Что же до сути - то, пока Москва получает разного рода преференции и имеет явно избыточное финансирование по сравнению с другими крупными, а тем более, не очень крупными российскими городами - сюда будут ехать в поисках лучшей жизни, как образованный класс, так и люди, понимающие, что при должном прилежании и энергии он могут тут и на уборке квартир-мытье автомобилей заработать 50-70 тыс. руб в месяц. Чего в "родных колхозах" им и присниться не может. Так что строить вокруг Москвы высокий забор и устанавливать в нем КПП с автоматчиками бессмысленно. Куда эффективнее было бы поставить дело так, чтобы Краснодар, Ростов, Белгород, Воронеж, Челябинск, Омск и пр. стали бы стремительно догонять Первопрестольную. по уровню бюджетных доходов на душу населения и прочим приятным вещам. Впрочем, и это, видимо, у нас пока из области фантастики.
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