Почему у МТС не получилось в Узбекистане

Договариваться с чиновниками и их родственниками у российских связистов не получается даже на постсоветском пространстве

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Максим Стулов / Ведомости

На прошлой неделе МТС согласовала с минюстом США и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) штраф за коррупцию в Узбекистане. Мировое соглашение обойдется оператору в $850 млн. Американские чиновники убеждены, что компания давала взятки структурам, близким к дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой. Этот маневр, похоже, МТС ничем не помог. Компания дважды (в 2012 и 2016 гг.) уходила с этого рынка, каждый раз, по сути, даря бизнес узбекским властям.

Не то чтобы коррупционный скандал в Узбекистане кого-то удивил. Антикоррупционные штрафы за неподобающие отношения с Каримовой уже заплатили конкуренты МТС – Telia и Veon, видимо, по-другому там работать не получается. МТС этот штраф тоже не убьет – средства для его выплаты она зарезервировала еще в III квартале прошлого года. Однако мировое соглашение, подписанное в прошлый четверг, – это очередное напоминание о том, как российские сотовые компании хотели стать транснациональными, но так и не смогли.