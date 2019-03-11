Чем американский Dragon опасен для российского «Союза»

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NASA / AP

На минувшей неделе космический корабль Crew Dragon, созданный американской компанией SpaceX Илона Маска, в автоматическом режиме успешно достиг Международной космической станции (МКС) и вернулся на Землю. Людей на «Драконе» не было: на МКС прилетел манекен Ripley, плюшевая игрушка в виде планеты Земля и 180 кг грузов. Crew Dragon – это серьезный вызов российской космонавтике: после успешных испытаний системы аварийного спасения и первого пилотируемого полета корабль станет «рабочей лошадкой» космонавтики США – и российские корабли лишатся монополии в доставке людей на МКС.

Если подсчитать общее количество людей, побывавших в космосе, то американцев среди них будет примерно вдвое больше, чем советских и российских космонавтов. Получить такое преимущество США удалось благодаря масштабной программе Space Shuttle. Большие челноки 30 лет – с 1981 по 2011 г. – доставляли на орбиту до семи человек за один полет. Но для многих задач в космосе они были слишком дороги и слишком велики, с шаттлами произошло две катастрофы, и последние годы программа существовала только благодаря необходимости строительства МКС. Когда стройка на орбите завершилась, NASA с шаттлами попрощалось.