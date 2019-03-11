Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4771 от 12.03.2019 под заголовком: Цифра недели: 56 перинатальных центров

Как перинатальные центры столкнулись с проблемой «хорошей статистики»

Готовность спасать детей и матерей в сложных случаях входит в противоречие со ставкой на улучшение статистики

С 2010 г. по нацпроекту «Здоровье» и программе развития перинатальных центров государство выделило свыше 130 млрд руб. на строительство 56 современных перинатальных центров в российских регионах. Цель – создать условия для оказания «доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям», снизить материнскую, младенческую и детскую смертность. Благое дело: в кои-то веки одна из крупнейших в мире сырьевых держав не жалеет денег на детей.

Открывались центры торжественно: например, в Брянск приезжал лично президент Владимир Путин. Но после праздника, как водится, наступали суровые будни с кровью, слезами, роженицами с патологиями, недоношенными младенцами весом меньше килограмма. Эти будни как раз и стали камнем преткновения в вопросах исполнения правительственных наказов.

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Комментарии
$plit
07:21 12.03.2019
Будут умерших до 30 лет в выкидыши записывать.
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