Как перинатальные центры столкнулись с проблемой «хорошей статистики»
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С 2010 г. по нацпроекту «Здоровье» и программе развития перинатальных центров государство выделило свыше 130 млрд руб. на строительство 56 современных перинатальных центров в российских регионах. Цель – создать условия для оказания «доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям», снизить материнскую, младенческую и детскую смертность. Благое дело: в кои-то веки одна из крупнейших в мире сырьевых держав не жалеет денег на детей.
Открывались центры торжественно: например, в Брянск приезжал лично президент Владимир Путин. Но после праздника, как водится, наступали суровые будни с кровью, слезами, роженицами с патологиями, недоношенными младенцами весом меньше килограмма. Эти будни как раз и стали камнем преткновения в вопросах исполнения правительственных наказов.
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