От редакции
Статья опубликована в № 4773 от 14.03.2019 под заголовком: Откуда берутся министры

Откуда берутся министры

Анализ биографий и карьерных траекторий российских высших госслужащих не подтверждает гипотезы о военизированном характере путинской элиты

Уроженцы больших городов с дипломами ведущих гражданских вузов имели больше шансов занять высокий государственный пост в правительстве Дмитрия Медведева при президенте Владимире Путине, чем провинциалы и выпускники военизированных учебных заведений. Но близость социального происхождения и образования не означает оформления единой кадровой политики: министерства и ведомства комплектовались высшими управленцами по разным принципам – от меритократического до ярко выраженного земляческого. При этом более эффективно (как минимум с формальной точки зрения) работали госорганы, где в руководстве было больше карьерных бюрократов, последовательно прошедших ступени служебной лестницы.

Георгий Борщевский из РАНХиГС проанализировал биографии и карьерные траектории 381 высшего госслужащего в федеральных министерствах, в том числе министров (21 человек), их заместителей (138 человек, включая первых замминистра) и директоров департаментов (222 человека) в кабинете образца 2017 г. Главным условием попадания в элиту оказалась вовсе не принадлежность к силовикам: всего 10% высших управленцев имеют военное образование, а доля выходцев из армии и правоохранительных органов составляет лишь 2%, что опровергает теории о «военизированном характере» путинской элиты, пишет Борщевский. Ключевыми признаками нынешних управленцев стали рождение в крупных городах и учеба в московских и петербургских (ленинградских) вузах: этим признакам соответствует около 60% высших госслужащих. Для сравнения: из 10 лидеров последнего рейтинга Forbes в городах-миллионниках родились лишь двое, а закончили московские и ленинградские вузы – семеро.

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Комментарии
bogdanov7080
05:48 14.03.2019
Откуда взялся Орешкин? Народ рассказывает что в банке это был некомпетентный ужас, глаголящий прописные истины и неспособный завязать шнурки. Ложь конечно. остальных взяли из зоопарка (мвд) и напрямую из сша (минфин и цб). В любом случае вся их деятельность направлена на уничтожение нации и России и в этом смысле успешна. Молодцы.
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