Юбилей, о котором решили не вспоминать

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РИА Новости

Пятидесятилетие российско-китайского конфликта на острове Даманский – неудобная дата для обеих стран. Российско-китайские отношения сейчас на подъеме и, вероятно, находятся в лучшем состоянии за всю их историю. Страны укрепляют сотрудничество на фоне конфликта с США и не без оснований подозревают Штаты в попытках подорвать их партнерство. Неудивительно, что и российские, и китайские СМИ постарались минимизировать освещение годовщины. На региональных и специализированных армейских ресурсах, где полностью проигнорировать дату и мемориальные мероприятия было невозможно, постарались обойтись без упоминаний о том, против кого, собственно, велись боевые действия.

Нет ничего удивительного в том, что две огромные империи, установившие отношения 400 лет назад (первая русская миссия во главе с Иваном Петлиным достигла Пекина еще при династии Мин, в 1618 г.), периодически воевали друг с другом. Удивительно, как мало они воевали. В XVII в. две страны пережили затяжной, но не слишком интенсивный и ничтожный по численности вовлеченных войск пограничный конфликт, по итогам которого граница была проведена на выгодных для Китая условиях (пересмотра Россия добилась в 1860 г. дипломатическим путем). Россия приняла участие в интервенции восьми держав в Китай в период восстания ихэтуаней на рубеже XIX и XX вв. В 1929 г. произошел скоротечный конфликт на КВЖД. Ну и последние конфликты – это, собственно, пограничные столкновения 1969 г.