Мнения / Аналитика / Метафизика власти
Статья опубликована в № 4774 от 15.03.2019 под заголовком: Кризис доверия в два приема

Кризис доверия в два шага

Философ Александр Рубцов об идеологии как метадоверии

В последнее время категория доверия особенно актуальна и обсуждаема. О доверии говорят экономисты и институционалисты, политики и политологи, моральные и социальные философы. Разговор идет в совершенно конъюнктурных, злободневных контекстах. Это не просто понятие из области социальной лирики, а действенный фактор и исчислимый ресурс, приобретаемый и теряемый, иногда необратимо. В предощущении социальных обострений эти проблемы и вовсе выходят на первый план.

Доверие в законе и право вне закона

Суть дела проясняют вопросы из разряда неожиданных, например: зачем вообще нужен суд? Не прикормленное судилище с телефоном вместо совести, а суд настоящий, когда-то почти одинаково придуманный человечеством в разных культурах и по прямой жизненной необходимости. Этот вопрос для считающих, что для разрешения правовых коллизий достаточно «просто закона». Есть кодированные нормы, каталогизированные нарушения и систематизированные санкции. Поскольку все так формализовано, у неискушенных людей возникает иллюзия, будто работа судьи сродни функции нотариуса, если не калькулятора. Кажется, что суд всего лишь сверяет единичные контексты с нормой и выносит решение исключительно «по закону». Если так, то цифровизация и искусственный интеллект скоро сделали бы человекообразные суды попросту ненужными, но это вряд ли.

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Комментарии
Brainsуs
09:59 15.03.2019
Телефонное право в судах есть, в частности, следствие той ловушки, в которую загнала сама себя бюрократия. С одной стороны, она стремится контролировать всё, всех и каждого, для этого принимаются многочисленные и запутанные нормативные акты, чтоб снять с себя ответственность, чтобы все простолюдины и начальники помельче были виноваты, всем можно было дать укорот в случае чего, чтоб был стимул "отблагодарить" за благорасположение начальства, в конце концов, с другой стороны, чиновничество само попадает в эти сети, в которые попасть очень легко, а "законно" выпутаться - очень сложно. В результате суд вместо независимого контролирующего органа превращается в придаток бюрократической машины государства, исходящего из текущих интересов (или представлений о должном) начальства, а не общества. Особенно это проявлялось во времена плановой экономики, когда бюрократия вынуждена была регламентировать буквально все аспекты жизни, что требовало укрепление карательного аппарата до гомерических масштабов. Дебюрократизация-децентрализация-демократизация в России, однако, занятие также неоднозначное и порой рискованное. Страна большая, региональные элиты не всегда лояльны центру и склонны винить в своих проблемах федеральные (центральные) власти (что иногда имеет место), таким дай самостоятельность - вмиг страну развалят, особенно с учетом прецедентов СССР, Косово и Крыма. Демократия вообще способствует сепаратизму и нужны весьма сильные стимулы (или "скрепы"), чтобы страны не разваливались. Скажем, наш хоругвеносец демократии - США - пережил грандиозную гражданскую войну в середине 19 века, самую кровопролитную в этом веке. Британия так вообще всё делится, делится и никак остановиться не может, сейчас под вопросом С. Ирландия и Шотландия. Проблема еще в том, что распад России, как и СССР, неизбежно породит цепь кровопролитнейших войн, которые будут инспирироваться и подпитываться заинтересованными внешними силами, так что жить в маленькой уютной стране не получится. Так что придётся что-то изобретать своё, чтоб и волки были сыты и овцы целы. Неплохой вариант был монархия, когда каждый регион жил вроде бы своей жизнью по своим законам, но страна была единой под одной короной, но по глупости Романовых этот вариант сейчас нереален. Возможно, выход может быть найден в усилении судебной власти, но и тут свои проблемы, в частности, неизбежная инерция.
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