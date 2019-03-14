Кризис доверия в два шага
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В последнее время категория доверия особенно актуальна и обсуждаема. О доверии говорят экономисты и институционалисты, политики и политологи, моральные и социальные философы. Разговор идет в совершенно конъюнктурных, злободневных контекстах. Это не просто понятие из области социальной лирики, а действенный фактор и исчислимый ресурс, приобретаемый и теряемый, иногда необратимо. В предощущении социальных обострений эти проблемы и вовсе выходят на первый план.
Доверие в законе и право вне закона
Суть дела проясняют вопросы из разряда неожиданных, например: зачем вообще нужен суд? Не прикормленное судилище с телефоном вместо совести, а суд настоящий, когда-то почти одинаково придуманный человечеством в разных культурах и по прямой жизненной необходимости. Этот вопрос для считающих, что для разрешения правовых коллизий достаточно «просто закона». Есть кодированные нормы, каталогизированные нарушения и систематизированные санкции. Поскольку все так формализовано, у неискушенных людей возникает иллюзия, будто работа судьи сродни функции нотариуса, если не калькулятора. Кажется, что суд всего лишь сверяет единичные контексты с нормой и выносит решение исключительно «по закону». Если так, то цифровизация и искусственный интеллект скоро сделали бы человекообразные суды попросту ненужными, но это вряд ли.
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