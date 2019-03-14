От редакции
Статья опубликована в № 4774 от 15.03.2019 под заголовком: Крымское послевкусие

Пять лет одобрения

Абсолютное большинство жителей Крыма и «континентальной» России по-прежнему считают присоединение полуострова правильным решением, но полезным – меньше половины россиян

Жители Крыма и России в целом продолжают поддерживать присоединение полуострова к России пять лет назад, но уровень поддержки разнится в зависимости от региона. Если в Крыму эйфория сохраняется, несмотря на неоднозначные социально-экономические результаты присоединения, то жители континентальной России стали более трезво оценивать его последствия.

Накануне пятилетия референдума о статусе Крыма и Севастополя (больше 95% проголосовало за присоединение к России) и их последующего принятия в состав России государственный ВЦИОМ и фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провели опрос среди крымчан и жителей всей России об их отношении к событиям марта 2014 г. и последствиям присоединения полуострова. Абсолютное большинство крымчан одобряют решение пятилетней давности: 89% (среди молодежи до 24 лет – 75%) вновь проголосовали бы за «воссоединение с Россией» (формулировка ВЦИОМа), за сохранение Крыма в составе Украины – 3% (среди молодежи – 9%). 72% жителей полуострова считают, что вхождение в состав России положительно повлияло на их жизнь, отрицательно – всего 7% (среди молодежи – 62 и 11% соответственно).

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Комментарии
Dead Moroze
05:24 15.03.2019
Одобряют, но считают, что не на пользу. Классическое двоемыслие современного россиянина.
62
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