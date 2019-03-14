Пять лет одобрения

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Жители Крыма и России в целом продолжают поддерживать присоединение полуострова к России пять лет назад, но уровень поддержки разнится в зависимости от региона. Если в Крыму эйфория сохраняется, несмотря на неоднозначные социально-экономические результаты присоединения, то жители континентальной России стали более трезво оценивать его последствия.

Накануне пятилетия референдума о статусе Крыма и Севастополя (больше 95% проголосовало за присоединение к России) и их последующего принятия в состав России государственный ВЦИОМ и фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провели опрос среди крымчан и жителей всей России об их отношении к событиям марта 2014 г. и последствиям присоединения полуострова. Абсолютное большинство крымчан одобряют решение пятилетней давности: 89% (среди молодежи до 24 лет – 75%) вновь проголосовали бы за «воссоединение с Россией» (формулировка ВЦИОМа), за сохранение Крыма в составе Украины – 3% (среди молодежи – 9%). 72% жителей полуострова считают, что вхождение в состав России положительно повлияло на их жизнь, отрицательно – всего 7% (среди молодежи – 62 и 11% соответственно).