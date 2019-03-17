Системная проблема экстремиста-одиночки

Расстрел мечетей в Новой Зеландии снова напомнил, что безопасных для всех мест на Земле нет

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Трагедия в Новой Зеландии, где жертвами убийцы стали десятки посетителей двух местных мечетей, показала, что в нынешнем глобальном мире не осталось безопасных мест и стран, надежно защищенных от психически нестабильных людей, вооруженных автоматом и ненавистью к «чужакам».

В пятницу, 15 марта, молодой мужчина, называвшийся в соцсетях жителем Австралии Брентоном Таррантом, расстрелял прихожан двух мечетей новозеландского города Крайстчерч. С помощью веб-камеры он вел онлайн-трансляцию бойни. Его жертвами стали 50 человек, еще несколько десятков ранены. Судя по постам Тарранта в интернете и публикациям в СМИ, убийца был одержим идеей мести мусульманам. В субботу 38-летняя премьер страны Джасинда Ардерн, министры и лидеры ведущих партий прибыли в Крайстчерч и встретились с представителями мусульманской общины. «Новая Зеландия – их дом, они – это мы», – сказала Ардерн в эфире местного телеканала TVNZ.