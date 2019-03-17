От редакции
Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: Мечети под огнем

Системная проблема экстремиста-одиночки

Расстрел мечетей в Новой Зеландии снова напомнил, что безопасных для всех мест на Земле нет

Трагедия в Новой Зеландии, где жертвами убийцы стали десятки посетителей двух местных мечетей, показала, что в нынешнем глобальном мире не осталось безопасных мест и стран, надежно защищенных от психически нестабильных людей, вооруженных автоматом и ненавистью к «чужакам».

В пятницу, 15 марта, молодой мужчина, называвшийся в соцсетях жителем Австралии Брентоном Таррантом, расстрелял прихожан двух мечетей новозеландского города Крайстчерч. С помощью веб-камеры он вел онлайн-трансляцию бойни. Его жертвами стали 50 человек, еще несколько десятков ранены. Судя по постам Тарранта в интернете и публикациям в СМИ, убийца был одержим идеей мести мусульманам. В субботу 38-летняя премьер страны Джасинда Ардерн, министры и лидеры ведущих партий прибыли в Крайстчерч и встретились с представителями мусульманской общины. «Новая Зеландия – их дом, они – это мы», – сказала Ардерн в эфире местного телеканала TVNZ.

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