Вечный Крымский понедельник
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Пять лет назад руководство России взяло на себя ответственность за судьбы двух миллионов жителей Крымского полуострова. Казалось, что Крым обречен стать лучшим местом на свете – по крайней мере, лучшим местом в России. Но ничего не получилось. Объясняется это просто. По сути, Крым был частью России лишь несколько месяцев. А потом из-за жесточайших «крымских» санкций, введенных ЕС и США в декабре 2014 г., превратился фактически во временно оккупированную территорию.
Будучи на бумаге частью России (пятилетие подписания этой бумаги мы сегодня отмечаем), Крым не является полноправной частью России в реальности. Что делать с Крымом, никто не знает, и даже в высоких кабинетах можно все чаще услышать: зря мы в это ввязались. По оценкам европейских дипломатов, Россия за четыре года не сделала ни одного шага навстречу ЕС и США, чтобы отменить или ослабить вышеупомянутые санкции. Понятно, что в обозримой перспективе ничего не изменится и не может измениться. Позиция «вы санкции ввели, вы и отменяйте» не предполагает какого-либо диалога по поводу отрезанного, несмотря на мост и бюджетные вливания, от метрополии полуострова.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}