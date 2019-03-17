Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: Крымский понедельник

Вечный Крымский понедельник

Социолог Константин Гаазе о бесперспективности ожидания отмены крымских санкций в отсутствие шагов навстречу

Пять лет назад руководство России взяло на себя ответственность за судьбы двух миллионов жителей Крымского полуострова. Казалось, что Крым обречен стать лучшим местом на свете – по крайней мере, лучшим местом в России. Но ничего не получилось. Объясняется это просто. По сути, Крым был частью России лишь несколько месяцев. А потом из-за жесточайших «крымских» санкций, введенных ЕС и США в декабре 2014 г., превратился фактически во временно оккупированную территорию.

Будучи на бумаге частью России (пятилетие подписания этой бумаги мы сегодня отмечаем), Крым не является полноправной частью России в реальности. Что делать с Крымом, никто не знает, и даже в высоких кабинетах можно все чаще услышать: зря мы в это ввязались. По оценкам европейских дипломатов, Россия за четыре года не сделала ни одного шага навстречу ЕС и США, чтобы отменить или ослабить вышеупомянутые санкции. Понятно, что в обозримой перспективе ничего не изменится и не может измениться. Позиция «вы санкции ввели, вы и отменяйте» не предполагает какого-либо диалога по поводу отрезанного, несмотря на мост и бюджетные вливания, от метрополии полуострова.

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