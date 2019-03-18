От редакции
Статья опубликована в № 4776 от 19.03.2019 под заголовком: Скорая помощь участковым

Недостаточная первая помощь

Участковые врачи перегружены бюрократической работой, у них не хватает времени на пациентов

Слабость отечественной первичной, наиболее доступной и важной для граждан медицинской помощи, в частности нехватка врачей общей практики и неэффективная организация амбулаторного приема, отрицательно сказывается на пациентах. Предлагаемые сейчас меры по решению проблем первичного звена здравоохранения могут привести лишь к частичным успехам.

Игорь Шейман, Владимир Шевский и Светлана Сажина из ВШЭ в статье, опубликованной в электронном журнале «Социальные аспекты здоровья населения», изучили ситуацию с первичной медицинской помощью в России. Авторы указывают, что в последние годы в стране выросли номинальные расходы на организацию амбулаторной медпомощи и их доля в общем бюджете здравоохранения. В частности, в 2005–2015 гг. она выросла с 20,3 до 33,2%. Однако этот рост не привел к укреплению ресурсов первичной помощи.

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