Зачем Александру Бастрыкину лупа

Декларации о важности современных технологий и необходимости их внедрения входят в противоречие с повседневными практиками больших государственных людей – иногда прямо-таки комическое.

Съемка пресс-службы Следственного комитета, где руководитель СКР Александр Бастрыкин, подобно сыщикам XIX в., внимательно изу­чает с помощью старой доброй карманной лупы экран ноутбука, появилась в неподходящий момент. Неделю назад Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, расширяющий возможности СКР по проведению собственных экспертиз, в том числе медико-криминалистических, которые требуют от экспертов исключительных профессиональных компетенций. Это, в частности, позволит СКР активнее заниматься расследованиями ятрогенных преступлений – нарушающих правила действий медперсонала, из-за чего пациент пострадал или умер. Кадры с лупой как раз иллюстрировали прием граждан, которые жаловались на сложности расследования таких преступлений. Очевидно, съемка должна была продемонстрировать дотошность главы СКР, готовность в мельчайших деталях изучить материалы следствия, искать истину на уровне пикселей. Но получилось ровно наоборот: главный следователь, оказывается, не знает, что изображение на экране ноутбука легко увеличивается с помощью функции зума, а его коллеги в погонах с большими звездами не решаются указать начальству на такую возможность, опасаясь, видимо, выглядеть «умнее шефа». В итоге все оказываются в неловкой ситуации – вот, значит, какой он, уровень продвинутости руководства ведомства, которое хочет получить право проводить высокотехнологичные экспертизы. Лупа – наше все и в XXI в.!

Это далеко не единственная иллюстрация драматичного разрыва между декларациями о пользе новейших технологий и опытом их использования. Даже говоря о технологическом прорыве, Владимир Путин косится в тезисы, напечатанные на бумаге, что хотя бы честно – его нелюбовь к гаджетам давно известна. По примеру Дмитрия Медведева, тогда президента – фаната гаджетов и соцсетей, чиновники рангом поменьше обзавелись, конечно, айфонами и аккаунтами в соцсетях, но далеко не все продвинулись дальше репостов официальных документов и поздравлений с праздниками. Расширение сферы цифрового документооборота не принципиально сократило документооборот бумажный. Сбербанк, совершивший колоссальный технологический рывок, так и не решил окончательно старую проблему привязки клиента – владельца карты к конкретному отделению, известную как «где карту получали, туда и идите».

Но на фоне заявлений отдельных чиновников, демонстрирующих признаки даже не гаджетофобии, а прямо-таки мракобесия, это, конечно, нестрашно – просто смешно.