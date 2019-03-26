Чем демократизация по-советски отличалась от демократизации по-европейски
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Утром 27 марта 1989 г. я проснулся в шесть, быстро оделся и вышел, прихватив пятилитровый бидон. Возле дома уже расположилась бочка с молоком, к которой выстроилась длинная очередь. Стоять надо было минут 20–30. Зато потом мама из этого молока делала хороший творог. По качеству – на порядок выше, чем тот кислый и клейкий, что продавался в магазинах. Как удавалось советской молочной промышленности превращать хорошее молоко в такую дрянь, до сих пор остается для меня загадкой.
Давался, впрочем, творог нелегко. Зимой в очереди можно было продрогнуть. Но весной ожидание проходило легче. Народ обсуждал события. Именно в той очереди я узнал, что вчера в моем избирательном округе победил Анатолий Собчак. Это были первые демократические выборы в СССР – выборы народных депутатов СССР, на которых несколько кандидатов (в том числе оппозиционных) претендовали на один мандат. Возвращаясь домой с пятью литрами молока, я думал о том, что, кажется, жизнь наша меняется.
30 лет спустя мы обнаруживаем, что 1989 год не стал для России годом таких судьбоносных перемен, как для стран Центральной и Восточной Европы, по которым прокатилась волна бархатных революций. Часть общества ассоциирует первые выборы с наступлением бардака, разрушившего великую державу. Другая часть, напротив, не удовлетворена темпами перемен и полагает, что авторитарным путем мы бы с большим успехом смогли пройти путь от «совка» к рынку.
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