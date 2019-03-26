Статья опубликована в № 4781 от 26.03.2019 под заголовком: Компания недели – «Трансаэро»
Кто заплатит 249 млрд рублей долгов «Трансаэро»
Семья Плешаковых и бывший топ-менеджер «Аэрофлота» могут стать ответчиками по ее обязательствам
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«Трансаэро» – компания недели
Андрей Махонин / Ведомости
Прекратившая полеты 3,5 года назад авиакомпания «Трансаэро» на минувшей неделе еще раз стала главным авиационным ньюсмейкером. Кредиторы и конкурсный управляющий «Трансаэро» решили для себя, кто виноват в ее банкротстве и кто должен выплачивать 249 млрд руб. ее долгов.
Банк ВТБ подал иск о полной субсидиарной ответственности к контролирующим акционерам компании – Александру Плешакову, его жене Ольге Плешаковой и матери Татьяне Анодиной. Активы самой «Трансаэро» примерно в 150 раз дешевле ее обязательств. То есть здесь кредиторам не светит ничего.
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