Умножение запретителей

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Рост числа ведомств, уполномоченных самостоятельно, без судебного решения инициировать блокировку сайтов, удобен для демонстрации бюрократической полезности и дальнейшего распространения цензуры. Однако расширение круга запрещающих скорее приведет к хаотичности работы запретителей и, вероятно, к росту числа абсурдных ограничений.

Росмолодежь получила новые, фактически силовые полномочия – теперь она может самостоятельно запрещать информацию, «направленную на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу жизни и здоровью их самих и других лиц», и инициировать блокировку распространяющих ее сайтов. Новые полномочия получили и судебные приставы, которые теперь могут ограничивать доступ к информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию гражданина и деловую репутацию компании. Соответствующие поправки правительство утвердило 21 марта.