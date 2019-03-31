Мнения / Детали / Компания недели

Почему покупка «Ленты» Мордашовым – не самый плохой вариант для ритейлера

Рынок давно ждал выхода нынешних акционеров из актива

На прошлой неделе стало известно, что крупнейшие акционеры сети гипермаркетов «Лента» – TPG и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – обсуждают с «Севергрупп» (основной актив – «Северсталь») Алексея Мордашова продажу своих пакетов, в сумме 41,53%. Такая доля на Лондонской фондовой бирже стоила в конце недели более $600 млн.

Новость нельзя назвать неожиданной для рынка. После того как в 2011 г. группа инвесторов из TPG, ЕБРР и «ВТБ капитала» выкупила доли Августа Мейера и Дмитрия Костыгина, стало очевидно, что рано или поздно новые владельцы в соответствии со своей специализацией захотят зафиксировать прибыль или другой результат инвестиции.

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