Почему покупка «Ленты» Мордашовым – не самый плохой вариант для ритейлера
Рынок давно ждал выхода нынешних акционеров из актива
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Андрей Гордеев / Ведомости
На прошлой неделе стало известно, что крупнейшие акционеры сети гипермаркетов «Лента» – TPG и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – обсуждают с «Севергрупп» (основной актив – «Северсталь») Алексея Мордашова продажу своих пакетов, в сумме 41,53%. Такая доля на Лондонской фондовой бирже стоила в конце недели более $600 млн.
Новость нельзя назвать неожиданной для рынка. После того как в 2011 г. группа инвесторов из TPG, ЕБРР и «ВТБ капитала» выкупила доли Августа Мейера и Дмитрия Костыгина, стало очевидно, что рано или поздно новые владельцы в соответствии со своей специализацией захотят зафиксировать прибыль или другой результат инвестиции.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}