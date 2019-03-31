Кризис, который не выходит из головы

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Крылатая фраза президента Белоруссии Александра Лукашенко «Жить будете плохо, но недолго» в сегодняшней России многими не воспринимается как оговорка. Большинство россиян уверены, что кризис в стране в ближайшем будущем не завершится, а их благосостояние не вырастет. Чаще других социально-экономические неурядицы замечают жители крупных городов, молодежь и представители среднедоходных групп.

Об этом свидетельствуют данные мартовского опроса фонда «Общественное мнение» о восприятии экономической ситуации в стране и прогнозах на ближайший год. Доли наблюдающих те или иные признаки кризиса и отрицающих его в последние два года меняются незначительно: первая колеблется между 62 и 69%, вторая – между 20 и 27%. Наиболее часто упоминаемые признаки кризиса – инфляция и рост цен и тарифов (28%) и снижение уровня жизни (27%), безработица и сокращения на работе (8%).