Почему мы снова хотим перемен

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Евгений Разумный / Ведомости

В ходе недавних бурных обсуждений статьи Владислава Суркова «Долгое государство Путина» вне поля общественного внимания оказался тезис, согласно которому наше общество (у Суркова – «глубинный народ») недосягаемо для социологических опросов. Он довольно спорен, но в то же время нельзя отрицать тот факт, что сегодня действительно стало сложнее анализировать происходящие в стране процессы и особенно их отражение в массовом сознании. Прежде всего потому, что их протекание (причем не только в России) все больше приобретает «текучий», по выражению известного британского социолога Зигмунта Баумана, характер, когда направленность общественных изменений не очевидна, а перспективы будущего вариативны и потому плохо прогнозируемы. «Текучесть» проявляется и в том, что на поверхности общественной жизни оказываются в основном события-однодневки, а сущностные явления и процессы, в том числе и фундаментальные сдвиги в настроениях и ожиданиях россиян в сравнении, к примеру, с 1990-ми гг. протекают латентно, инерционно. Отсюда складывается впечатление, что в стране много чего происходит, но мало что меняется. Однако это впечатление обманчиво. Как показывают исследования Института социологии РАН последних лет и особенно 2017–2018 гг., в социальных настроениях и ожиданиях россиян произошли довольно существенные сдвиги, и на некоторых из них хотелось бы остановиться подробнее.

Это, прежде всего, постепенное разрушение «патерналистского консенсуса» который, как показывают исследования, оказался более продолжительным по времени и более укорененным, чем «крымский консенсус», хотя и не столь отчетливо выраженным. Его суть довольно проста – лояльность власти в обмен на ее невмешательство в частную жизнь граждан при условии реализации государством некоторых базовых социальных гарантий если не для всех, то хотя бы для большинства граждан. Этот консенсус базировался на более чем десятилетнем периоде экономического роста, продолжавшегося вплоть до 2014 г. с небольшими перерывами. Это позволило многим россиянам заняться обустройством собственной жизни, делегировав ответственность за решение насущных общественных проблем властям и слабо реагируя на их действие или бездействие. Все эти годы российские граждане приоритетной ценностью считали стабильность и не ощущали особой потребности в переменах – ни экономических, ни политических.