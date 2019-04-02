Как отделить Росстат от конъюнктуры

Статья опубликована в № 4787 от 03.04.2019 под заголовком: Как отделить Росстат от правительства

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Алексей Павлишак / ТАСС

Статистика, несмотря на то что это точная наука, имеет немалую политэкономическую нагрузку. Она не видна во времена общественной стабильности и экономического роста, но начинает принимать все более отчетливые формы, когда эти базовые условия исчезают.

Нынешняя Россия в этом смысле становится наглядным примером. Уже несколько месяцев медиаупоминаемость Росстата растет не просто после публикации очередной порции данных, но и в связи с подозрениями в их достоверности. Об этом стали говорить не только отдельные эксперты, но и такие высокие официальные лица, как первый вице-премьер Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин, в чьи прямые служебные обязанности как раз и входит курирование работы Росстата.