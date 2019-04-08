Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4791 от 09.04.2019 под заголовком: Человек недели: Кирилл Серебренников

Почему освобождения Серебренникова — это еще не оттепель

Замена домашнего ареста на подписку о невыезде — это только маленькая победа здравого смысла над репрессивной логикой

Не день сегодня, а феерия, ликует публика московская. Продолжить цитату, правда, не получится: полной аналогии со знаменитым четверостишием 1953 г. – «открылся ГУМ, накрылся Берия и напечатана Чуковская» – сегодня никак не наблюдается. Но публика московская действительно ликует: к полудню 8 апреля друзья в фейсбуке, и не только театральные, наперебой делились одной большой и радостной новостью: отпустили!

Выражаясь казенным языком, Мосгорсуд удовлетворил апелляцию защиты на продление домашнего ареста фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении средств, выделенных на проект «Платформа», – художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, бывшего генерального директора автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, в период «Платформы» работавшей в Министерстве культуры. Все вышли под подписку о невыезде, все смогут вернуться к работе.

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