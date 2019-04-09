Зачем России иностранные студенты

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Александра Мудрац / ТАСС

Согласно нацпроекту в области образования количество иностранных студентов в российских вузах к концу 2024 г. должно вырасти в два раза – до 425 000 человек. Это значит, что каждый десятый студент будет не гражданином России. Зачем их столько?

Может быть, мы просто пытаемся успеть к разделу нового ценного ресурса – сто лет назад нефть, теперь человеческий капитал? Ведь в самой постановке цели мы не уникальны: Канада четыре года назад взяла курс на 450 000 иностранных студентов к 2022 г. – это тоже двукратное увеличение. Похожие цифры у Франции: с 245 000 до 500 000 человек к 2027 г. Самые большие амбиции у индийского правительства, которое к 2023 г. стремится привлечь 200 000 студентов – это в 4 раза больше, чем сейчас. Цели дополняют многоуровневые стратегии привлечения, куда может входить все – от упрощения визового режима до ребрендинга университетов страны.