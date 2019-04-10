Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4792 от 10.04.2019 под заголовком: Танцы под Путина

Танцы под Путина

Социолог Сэм Грин и политолог Грэм Робертсон об общественной составляющей сначала роста, а потом падения популярности российского президента

Если Владимиру Путину есть чего бояться, то это того, что россияне разучатся танцевать. Это неожиданная метафора, но, на наш взгляд, она может помочь лучше понять причины падения рейтингов российского президента.

Согласно опросам «Левада-центра», одобрение деятельности Путина на посту президента в январе 2019 г. упало до 64% и с тех пор остается на этом уровне. Это на 25 процентных пунктов ниже максимального с 2010 г. рейтинга одобрения (он был зафиксирован в июне 2015 г.) и только на 3 п. п. выше минимального (ноябрь 2013 г.). Более тревожно выглядит оценка общего положения дел в стране: баланс ответов на вопрос, движется ли страна в правильном направлении, стал отрицательным в начале 2019 г., впервые с докрымских времен.

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Комментарии
johnqpublic
04:07 10.04.2019
- Что случилось с галерой? - Она утонула...
60
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