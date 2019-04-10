Танцы под Путина

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Андрей Гордеев / Ведомости

Если Владимиру Путину есть чего бояться, то это того, что россияне разучатся танцевать. Это неожиданная метафора, но, на наш взгляд, она может помочь лучше понять причины падения рейтингов российского президента.

Согласно опросам «Левада-центра», одобрение деятельности Путина на посту президента в январе 2019 г. упало до 64% и с тех пор остается на этом уровне. Это на 25 процентных пунктов ниже максимального с 2010 г. рейтинга одобрения (он был зафиксирован в июне 2015 г.) и только на 3 п. п. выше минимального (ноябрь 2013 г.). Более тревожно выглядит оценка общего положения дел в стране: баланс ответов на вопрос, движется ли страна в правильном направлении, стал отрицательным в начале 2019 г., впервые с докрымских времен.