Жертвы ОМОНа и ОМОН – жертва

Пенсионерам Росгвардии не приходится рассчитывать на сочувствие общества, несмотря на то что теперь и те, и те в сходном положении жертв

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Жалоба офицеров запаса московского ОМОНа на несправедливость государства – выселение из служебных квартир в никуда – ожидаемо не вызвала сочувствия у тех, кто знаком с работой ОМОНа, с задержаниями на акциях протеста. Сиюминутное злорадство горожан понятно, но проблема в том, что пространство права в стране как минимум не расширяется: жертв нарушения закона все больше, в их число попали даже верные слуги закона – те, кто от имени государства выкручивает руки протестующим и пакует их в автозаки.

В видеоролике, набравшем на YouTube около 40 000 просмотров, пятеро офицеров, назвавших себя пенсионерами Росгвардии, жалуются президенту, премьеру, директору Росгвардии и министру внутренних дел, что их выселяют из дома в городке ОМОНа после выхода на пенсию (по закону – в 45 лет). По документам, рассказывают они, их выселяют из нежилых помещений, а госсубсидии на покупку жилья они еще не получили, так что жить им негде. Но квитанции они оплачивают за жилые помещения. Оказались вне закона, незащищенными со стороны государства, которое охраняли, сетуют пенсионеры, в том числе в горячих точках, на Болотной площади, у многих есть военные травмы, и вообще это свинское отношение!