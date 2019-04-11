От редакции
Статья опубликована в № 4794 от 12.04.2019 под заголовком: Пять оттенков серого

Когда все кандидаты разонравились

Электоральные рейтинги Владимира Путина упали вслед за рейтингами одобрения деятельности

Электоральные рейтинги Владимира Путина просели вслед за снижением уровня одобрения его деятельности. Но снижение доли готовых проголосовать за президента и рост абсентеизма нельзя объяснить одними только демобилизационными настроениями спустя год после президентской кампании 2018 г.: избиратели устали от имитации выборов с предопределенным исходом с участием надоевших спарринг-партнеров первого лица и отсутствием новых фигур.

«Левада-центр» опубликовал результаты очередного опроса о готовности проголосовать за того или иного кандидата на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Цифры можно назвать предсказуемыми и неожиданными одновременно. Действующий президент по-прежнему может не сомневаться в своей победе: ему отдали бы свои голоса 41% от общего количества опрошенных и 55% респондентов, готовых принять участие в голосовании. Ближайшие потенциальные преследователи – Владимир Жириновский и Павел Грудинин – набрали бы лишь 6 и 5% от числа намеренных голосовать. Но и уровень электоральной поддержки Алексея Навального не вырос, оставшись на уровне 1%.

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Комментарии
ntt09070719066
02:46 12.04.2019
Даже если рейтинг будет как у Ельцина в 1996 году, при наличии желания и с использованием выборных технологий будет обеспечен нужный результат.
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