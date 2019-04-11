Когда все кандидаты разонравились
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Электоральные рейтинги Владимира Путина просели вслед за снижением уровня одобрения его деятельности. Но снижение доли готовых проголосовать за президента и рост абсентеизма нельзя объяснить одними только демобилизационными настроениями спустя год после президентской кампании 2018 г.: избиратели устали от имитации выборов с предопределенным исходом с участием надоевших спарринг-партнеров первого лица и отсутствием новых фигур.
«Левада-центр» опубликовал результаты очередного опроса о готовности проголосовать за того или иного кандидата на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Цифры можно назвать предсказуемыми и неожиданными одновременно. Действующий президент по-прежнему может не сомневаться в своей победе: ему отдали бы свои голоса 41% от общего количества опрошенных и 55% респондентов, готовых принять участие в голосовании. Ближайшие потенциальные преследователи – Владимир Жириновский и Павел Грудинин – набрали бы лишь 6 и 5% от числа намеренных голосовать. Но и уровень электоральной поддержки Алексея Навального не вырос, оставшись на уровне 1%.
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