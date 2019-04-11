Кто проиграл от ухода Shell с Балтики
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Труба из Надым-Пур-Таза к побережью Финского залива все еще остается воображаемой, но в проекте уже несет 45 млрд куб. м богатого этаном газа. Грамотно распорядившись газом в таком количестве, можно добиться впечатляющих результатов. Получить 4 млн т этана, например, с перспективой создания добавленной стоимости через газохимию. Попутно извлечь 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ), на которые спрос в той же Европе стабильно высок (стоимость такого количества СУГ – чуть менее $1 млрд в котировках на конец марта). А очищенный от примесей метан отправить на «Балтийский СПГ», а что не сжижается – в трубу и в Германию.
С мощностью до 13 млн т (25% всего рынка СПГ в Европе в 2018 г.) завод по сжижению газа практически в самом центре европейского (он же целевой) рынка сбыта мог бы стать крайне конкурентным проектом – как минимум с точки зрения логистических затрат. Но председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и CEO Shell Бен ван Берден так и не договорились, как строить завод в Усть-Луге. Спустя три с половиной года после подписания соглашения о стратегическом партнерстве Shell сообщила о том, что в СПГ-проекте «Газпрома» на Балтике больше участвовать не будет.
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