Административные излишества

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Евгений Разумный / Ведомости

Избыточная бюрократия существует под знаком самодостаточности и симуляции. Она преследует в первую очередь собственные групповые интересы и склонна разрастаться независимо от реальных потребностей в администрировании. По Паркинсону, работа расширяется, чтобы поглотить время, отведенное на нее, но в особо запущенных случаях все не так плохо, как кажется, – все гораздо хуже. Выражаясь научно, доминация средств над целью приобретает формы одновременно гомерические и макабрические. То, что обычно вскрывается функциональным анализом, на определенной фазе деградации начинает не просто тихо служить себе, но и агрессивно самоутверждаться в качестве нормы. Система сама начинает возводить грандиозные монументы собственной бессмысленности, и уже не избирательно, а во всех средах.

Космоснаш