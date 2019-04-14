Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4795 от 15.04.2019 под заголовком: Административные излишества

Административные излишества

Философ Александр Рубцов о монументах бессмысленности системы

Избыточная бюрократия существует под знаком самодостаточности и симуляции. Она преследует в первую очередь собственные групповые интересы и склонна разрастаться независимо от реальных потребностей в администрировании. По Паркинсону, работа расширяется, чтобы поглотить время, отведенное на нее, но в особо запущенных случаях все не так плохо, как кажется, – все гораздо хуже. Выражаясь научно, доминация средств над целью приобретает формы одновременно гомерические и макабрические. То, что обычно вскрывается функциональным анализом, на определенной фазе деградации начинает не просто тихо служить себе, но и агрессивно самоутверждаться в качестве нормы. Система сама начинает возводить грандиозные монументы собственной бессмысленности, и уже не избирательно, а во всех средах.

Космоснаш

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Комментарии
bogdanov7080
06:39 15.04.2019
Хороша статья, говорящая однако лишь о симптоматике полного разложения нашей "элиты": чиновниках, генералах, глав банков, глав корпораций. Говорить же нужно о истинных причинах этой симптоматики, а именно о какистократии (власти худших) и меритоциде (научном и планомерном истреблении лучших). Все лучшее и прогрессивное давится в зародыше, предпринимательство уничтожается как класс, школьники и студенты мечтают о работе в госкорпорации - высший пример это конкурсы типа "лидеры России". Преступная сущность нынешней "элитки" выражается именно в уничтожении здоровых сил общества, подмене чистого на грязное. А уже потом в качестве монумента появляется каменная ракета возводимая краснорожим.
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