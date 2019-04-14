От редакции
Статья опубликована в № 4795 от 15.04.2019 под заголовком: Уважать себя заставят

Ярославский полигон цензуры

Как чиновники применяют закон об ответственности за неуважение власти

Первые истории с временным прекращением доступа, в данном случае к ярославским информационным сайтам, которые впоследствии разблокировали, подтверждают мнение, что закон об оскорблении власти будет применяться расширительно и эластично, чтобы упростить работу надзирающих и одновременно – предупредить появление в печатных и сетевых СМИ резких высказываний в адрес представителей власти.

В четверг провайдеры прекратили доступ к сайту ярославского сетевого издания «Яркуб», в пятницу была остановлена работа другого регионального портала – 76.ru. Как сообщила главный редактор 76.ru Ольга Прохорова, доступ прекратился после того, как редакция отказалась удалить фото с ругательной надписью в адрес Путина (фамилия совпадает с фамилией российского президента) на колоннах здания местного УВД – указание сделать это поступило по телефону от сотрудников регионального управления Роскомнадзора.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Arty
05:47 15.04.2019
Хотелось бы понять: "ругательное" фото в реестре Роскомнадзора попадает под детскую порнографию или потребление наркотиков? Лучше бы наши доблестные органы боролись бы с рекламой наркоты на фасадах домов.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике