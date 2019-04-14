Ярославский полигон цензуры

Статья опубликована в № 4795 от 15.04.2019 под заголовком: Уважать себя заставят

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Первые истории с временным прекращением доступа, в данном случае к ярославским информационным сайтам, которые впоследствии разблокировали, подтверждают мнение, что закон об оскорблении власти будет применяться расширительно и эластично, чтобы упростить работу надзирающих и одновременно – предупредить появление в печатных и сетевых СМИ резких высказываний в адрес представителей власти.

В четверг провайдеры прекратили доступ к сайту ярославского сетевого издания «Яркуб», в пятницу была остановлена работа другого регионального портала – 76.ru. Как сообщила главный редактор 76.ru Ольга Прохорова, доступ прекратился после того, как редакция отказалась удалить фото с ругательной надписью в адрес Путина (фамилия совпадает с фамилией российского президента) на колоннах здания местного УВД – указание сделать это поступило по телефону от сотрудников регионального управления Роскомнадзора.