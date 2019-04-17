Уроки Saudi Aramco для России

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Ahmed Jadallah / REUTERS

Все больше стран, ориентированных на экспорт сырья, открывают свои экономики для иностранных инвестиций. В начале апреля Saudi Aramco, национальная нефтегазовая корпорация Саудовской Аравии и крупнейшая в мире по прибыли компания, впервые опубликовала свои финансовые результаты и вышла на рынок еврооблигаций. Еще несколько лет назад, до начала реформ, инициированных наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, это казалось невозможным – отчетность компании была секретом государственной важности. Сейчас, выходя на мировой рынок капитала и опубликовав кредитные рейтинги, Saudi Aramco не просто стала более прозрачной, она обязалась регулярно публиковать о себе финансовую информацию и вести диалог с инвесторами. Дальше – больше, на повестке дня IPO, т. е. продажа части компании, хоть и небольшой, на рынке. Хотя инвесторам будет предложено купить скромные 5%, это все равно означает, что компании придется раскрывать еще больше информации о себе.

Саудовская Аравия делает первые осторожные шаги на пути к экономической либерализации и финансовой открытости, которые Россия сделала еще в 1990-х гг., после перехода от плановой экономики к рыночной. Только вот к настоящему моменту в России от рыночной экономики, если быть честным самим с собой, осталось не так много – зато государства становится все больше. Это хорошо видно на примере нефтегазовой отрасли. Если в 2000 г. государственными компаниями, а также региональными «Татнефтью» и «Башнефтью» производилось 15% нефти в России, то сегодня – уже больше половины. Доля «Роснефти» при этом выросла с 4% до более чем 40% – за счет национализированного ЮКОСа и «Башнефти», а также покупки TNK-BP.