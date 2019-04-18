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Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Компания недели: ВЭБ.РФ

Зачем ВЭБ.РФ строительные подрядчики

Российская экономика пытается найти резервы для нацпроектов внутри системы

Минстрой поддерживает создание строительной госкорпорации на базе ВЭБ.РФ, заявил министр Владимир Якушев, пролив свет на то, во что превращается ВЭБ под руководством Игоря Шувалова. Похоже на квазиминистерство капитального строительства, оценивали собеседники «Ведомостей» идею выкупа ВЭБом долей и акций (30–49%) крупнейших инфраструктурных подрядчиков – «Мостотреста» Аркадия Ротенберга и группы компаний «1520» Алексея Крапивина и его партнеров.

Информацию о сделке представитель ВЭБа пока называет слухами. Но подтверждений все больше: 15 апреля доля Валерия Маркелова в ГК «1520» была оформлена на Крапивина, сообщил РБК, а за две недели до этого на «1520» официально была перерегистрирована «Бамстроймеханизация».

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