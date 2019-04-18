От редакции
Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Персональные функционеры

Как становятся персональными функционерами

В системе, где опыт — не главное достоинство кандидатов, даже самые фантастические варианты кадровых перестановок могут казаться правдоподобными

Слухи о перемещениях в высших эшелонах государственной власти России и реакция на них отражают нынешнюю кадровую политику Кремля, когда на важнейшие должности не только претендуют, но и вполне могут быть назначены люди, чья предыдущая карьера никак или мало связана с новым постом.

В среду газета «Коммерсантъ» написала о вероятной скорой отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и ее замене на директора Службы внешней разведки (СВР), экс-председателя Госдумы Сергея Нарышкина, затем о том же со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщил телеканал «Дождь». Пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко заявил, что не комментирует слухи, затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не известно о подобных планах.

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