Куда идет вторая арабская весна

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Toufik Doudou / AP

Свержение президента Судана Омара аль-Башира, бескровно произведенное армией в апреле под давлением осаждавших ее штабы и казармы разгневанных толп, стало зримым подтверждением того, что «арабская весна», сменившаяся было осенью, вернулась. Интересно, что вехой, свидетельствовавшей о ее возвращении, стали события именно в Хартуме, ибо отдельно взятый Алжир с его беспокойными студентами, ранее неожиданно отбившими притязания президента-инвалида Абд аль-Азиза Бутефлики на пятый срок, погоды еще не делал. Возможность говорить о новой «весне» появилась только после того, как события в одной стране стали отзываться по соседству, как это уже было в ходе арабской смуты 2010–2012 гг. Дополнительным ее подтверждением стала состоявшаяся на минувшей неделе отставка премьер-министра Мали, граничащего с Алжиром. Если семь лет назад предыдущая «арабская весна» спровоцировала в этой стране восстание кочевников-туарегов, которое удалось остановить только после внешнего вмешательства, то теперь правительство смели многотысячные демонстрации местных граждан, возмущенных неспособностью властей покончить с межэтническим насилием.

В принципе, будущая направленность процесса понятна уже сейчас, на самом старте: она хорошо вписывается в логику крушения несостоятельной государственной власти, которую еще в XIV в. описал арабский теолог и философ Ибн Халдун. История мусульманской цивилизации, по его мнению, воспроизводит одну и ту же закономерность: правящий класс, с течением времени обретая безраздельную власть, разрастается численно и расширяет свои потребности, а это снижает его способность адекватно реагировать на истощение общественных ресурсов и ослабление собственного авторитета. Властная монополия оборачивается загниванием; в результате попытки правящих убедить в своей политической мощи внешний мир и своих подданных, сопровождаемые подкупом приспешников, могут лишь отсрочить смену власти, но не предотвратить ее. Применительно к нашим дням это означает, что очистительная работа революционеров первой «арабской весны» была предопределена, но завершилась только отчасти – и поэтому, скорее всего, будет продолжена.