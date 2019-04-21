Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4800 от 22.04.2019 под заголовком: Перманентная арабская весна

Куда идет вторая арабская весна

Политолог Андрей Захаров и арабист Леонид Исаев об ожиданиях новой волны смены власти

Свержение президента Судана Омара аль-Башира, бескровно произведенное армией в апреле под давлением осаждавших ее штабы и казармы разгневанных толп, стало зримым подтверждением того, что «арабская весна», сменившаяся было осенью, вернулась. Интересно, что вехой, свидетельствовавшей о ее возвращении, стали события именно в Хартуме, ибо отдельно взятый Алжир с его беспокойными студентами, ранее неожиданно отбившими притязания президента-инвалида Абд аль-Азиза Бутефлики на пятый срок, погоды еще не делал. Возможность говорить о новой «весне» появилась только после того, как события в одной стране стали отзываться по соседству, как это уже было в ходе арабской смуты 2010–2012 гг. Дополнительным ее подтверждением стала состоявшаяся на минувшей неделе отставка премьер-министра Мали, граничащего с Алжиром. Если семь лет назад предыдущая «арабская весна» спровоцировала в этой стране восстание кочевников-туарегов, которое удалось остановить только после внешнего вмешательства, то теперь правительство смели многотысячные демонстрации местных граждан, возмущенных неспособностью властей покончить с межэтническим насилием.

В принципе, будущая направленность процесса понятна уже сейчас, на самом старте: она хорошо вписывается в логику крушения несостоятельной государственной власти, которую еще в XIV в. описал арабский теолог и философ Ибн Халдун. История мусульманской цивилизации, по его мнению, воспроизводит одну и ту же закономерность: правящий класс, с течением времени обретая безраздельную власть, разрастается численно и расширяет свои потребности, а это снижает его способность адекватно реагировать на истощение общественных ресурсов и ослабление собственного авторитета. Властная монополия оборачивается загниванием; в результате попытки правящих убедить в своей политической мощи внешний мир и своих подданных, сопровождаемые подкупом приспешников, могут лишь отсрочить смену власти, но не предотвратить ее. Применительно к нашим дням это означает, что очистительная работа революционеров первой «арабской весны» была предопределена, но завершилась только отчасти – и поэтому, скорее всего, будет продолжена.

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Комментарии
zahar
11:13 22.04.2019
Таким образом, похоже, что весна снова близко. Ее новый раунд повлечет за собой сдвиги, которые скажутся не только на Ближнем Востоке и Северной Африке, но и на других регионах планеты. В минувшее десятилетие арабский мир проработал черновик революционного преобразования, а теперь пришла пора его переписать, поскольку тогда получилось не все и не все тираны простились со своими креслами. ---------------------- Какое наивно трогательное завершение статьи . Все закончится как сказал в свое время папский легат" убивайте всех , бог узнает своих " .. Прошло 10 лет с начала весны - кровищи по шею , а еще не началось жаркое лето ... Что за садистское ожидание продолжения кровавого сериала - " кресла тиранов " . Смотрите " борьбу престолов " , если зудит ..
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