От редакции
Статья опубликована в № 4800 от 22.04.2019 под заголовком: Премьер у околицы

Чем обернутся планы правительства легализовать личные подсобные хозяйства

Фискальная инициатива появилась не ко времени и может спровоцировать новый виток недоверия

Обусловленное фискальными и контрольными интересами стремление правительства легализовать миллионы личных подсобных хозяйств россиян вряд ли будет успешным, но может спровоцировать новый виток недоверия обывателей к государству и его институтам.

В пятницу премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Корпорации малого и среднего предпринимательства подготовить к 20 мая предложения о механизмах легализации личных подсобных хозяйств (ЛПХ) граждан. Официальная цель – вовлечь их в сельхозкооперацию и(или) распространить на них налог на профессиональный доход. Поручение подготовлено по итогам недавней встречи с малым и средним бизнесом в Перми, где предприниматели пожаловались премьеру и министру экономразвития Максиму Орешкину на конкуренцию личных хозяйств.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
kirill.shirinskiy
05:15 22.04.2019
Насколько я знаю в некоторых регионах уже обязали оформлять теплицы как объекты недвижимости, чтобы собирать за это налоги. Бюрократический фееризм абсурда и объективный показатель очень низкого уровня компетентности чиновников.
70
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике