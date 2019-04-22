Чем обернутся планы правительства легализовать личные подсобные хозяйства
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Обусловленное фискальными и контрольными интересами стремление правительства легализовать миллионы личных подсобных хозяйств россиян вряд ли будет успешным, но может спровоцировать новый виток недоверия обывателей к государству и его институтам.
В пятницу премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Корпорации малого и среднего предпринимательства подготовить к 20 мая предложения о механизмах легализации личных подсобных хозяйств (ЛПХ) граждан. Официальная цель – вовлечь их в сельхозкооперацию и(или) распространить на них налог на профессиональный доход. Поручение подготовлено по итогам недавней встречи с малым и средним бизнесом в Перми, где предприниматели пожаловались премьеру и министру экономразвития Максиму Орешкину на конкуренцию личных хозяйств.
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