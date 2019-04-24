Как Россия стала лидером по «мусорным» научным публикациям

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Стремление околонаучной бюрократии формализовать оценку работы ученых, в том числе по критерию количества зарубежных публикаций, привело к сомнительному лидерству России по числу мусорных публикаций. Неправильные стимулы и попытки применения валовых критериев в науке затрудняют творческую работу и стимулируют очковтирательство.

На прошедшем во вторник ежегодном общем собрании Российской академии наук министр науки и высшего образования Михаил Котюков посетовал на низкие темпы роста числа публикаций отечественных ученых. Почти двукратное их увеличение с 2012 г., когда в майских указах президент поставил задачу довести их долю в индексе Web of Science (WoS) до 2,44% к 2015 г., он считает недостаточным. По мнению Котюкова, требуется увеличить число публикаций на 70 000 (т. е вдвое), чтобы выполнить цели нацпроекта «Наука» – войти в пятерку мировых лидеров по научным исследованиям и разработкам.