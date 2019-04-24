Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4802 от 24.04.2019 под заголовком: Откуда берутся сталинисты

Откуда берутся сталинисты

Социолог Дмитрий Рогозин о том, почему социологам нельзя искать в поле подтверждения своим теориям

16 апреля 2019 г. «Левада-центр» опубликовал результаты опроса об отношении россиян к Иосифу Сталину. Длинный временной ряд, многообразные закрытия (варианты ответа на анкетный вопрос) должны убедить публику, что на 66-м году после смерти великого кормчего народ вновь полюбил его и подтвердил его статус вождя всех времен и народов. Согласно цифрам, уважение к Сталину выросло, выросло и количество тех, кто считает роль Сталина в истории скорее положительной и готов оправдать массовые репрессии.

Опрос в целом вызвал небольшое цунами внутри социологического сообщества. Но значение вопроса о репрессиях вышло за пределы профессиональной дискуссии и оказалось травматичным для общества в целом, хотя чем этот вопрос хуже предыдущего – об эмоциональном отношении к Сталину, – я сказать затрудняюсь.

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Комментарии
Brainsуs
06:33 24.04.2019
Надо заметить, что сам вопрос «Как вы думаете, оправданны ли человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок?» поставлен некорректно, как на него отвечать - непонятно, особенно человеку неподготовленному, который не жил в ту эпоху и вряд ли может представить себе тогдашние реалии во всех их сложности и противоречивости. И если даже человек ответил "да", вряд ли он "сталинист", может, он считает, что без этих результатов жертв было бы еще больше. Вообще, требования наших западников, чтобы люди, как зомби, рефлекторно отвечали "правильно" на подобные вопросы, умиляют - это же чистый Оруэлл. А вот давайте спросим: «Как вы думаете, оправданны ли человеческие жертвы, которые понесли коренные жители Северной Америки в эпоху освоения этого континента европейцами и создания США?» И как тут отвечать? Что да, оправданы? Значит расист и фашист. Нет, не оправданы? Так считаете, что США основаны за счёт ограбления, порабощения и уничтожения людей?
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