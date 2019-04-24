Откуда берутся сталинисты
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16 апреля 2019 г. «Левада-центр» опубликовал результаты опроса об отношении россиян к Иосифу Сталину. Длинный временной ряд, многообразные закрытия (варианты ответа на анкетный вопрос) должны убедить публику, что на 66-м году после смерти великого кормчего народ вновь полюбил его и подтвердил его статус вождя всех времен и народов. Согласно цифрам, уважение к Сталину выросло, выросло и количество тех, кто считает роль Сталина в истории скорее положительной и готов оправдать массовые репрессии.
Опрос в целом вызвал небольшое цунами внутри социологического сообщества. Но значение вопроса о репрессиях вышло за пределы профессиональной дискуссии и оказалось травматичным для общества в целом, хотя чем этот вопрос хуже предыдущего – об эмоциональном отношении к Сталину, – я сказать затрудняюсь.
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