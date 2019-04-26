Статья опубликована в № 4804 от 26.04.2019 под заголовком: Сажают по привычке
Судить стали меньше, но строже
Снижение числа осужденных и тяжких преступлений мало сказывается на суровости наказаний
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Снижение уровня преступности и сокращение доли тяжких и особо тяжких преступлений не привели к смягчению российских судов. Напротив, доля получивших реальные сроки лишения свободы и осужденных условно в последние годы несколько выросла.
Как следует из недавно опубликованной статистики судебного департамента при Верховном суде о работе судов по рассмотрению уголовных дел и судимости за 2018 г., по сравнению с 2015 г. число осужденных сократилось на 10,2%, число приговоренных к реальному лишению свободы также снизилось, но менее заметно – на 8,8%. Доля оправдательных приговоров, и прежде крайне малая, также снизилась – с 0,5% в 2015 г. до 0,3% в 2018 г.
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