Как общество заставляет государство обратить на себя внимание

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Андрей Гордеев / Ведомости

В 2018 г. «РИА Новости» включило пытки заключенных в свой перечень главных происшествий года. Это первая классическая правозащитная тема, попавшая в ключевые тренды государственных СМИ за последние пять лет. Кроме нее в 2018 г. выстрелили еще две проблемы – попытка блокировки Telegram и приговоры за репосты и лайки. Гражданское общество научилось заявлять о важнейших правозащитных проблемах в публичном пространстве и влиять на государство с помощью медиа, а государство – эти проблемы дедраматизировать.

Жертвы своих заявлений

Некоторые ситуации мгновенно вызывают резонанс, получают публичное разрешение и исчезают из медийной повестки. Например, неаккуратные слова чиновников, что можно жить на 3500 руб. в месяц, питаясь «макарошками»; что «государство... не просило вас рожать»; что жители хрущевок – «скотобаза», а те, кто получает пенсию в 8000 руб. – «тунеядцы и алкаши».

Эти истории попадают (часто по возрастающей) в соцсети, СМИ, топ новостей «Яндекса» и нужны для «выпуска пара»: чем сложнее будет ситуация в России, тем их будет становиться больше. Можно назвать таких чиновников сакральными жертвами стабилизации возмущения общества: отдали на растерзание, публично уволили, ищем дальше. Но так происходит не всегда. Достаточно вспомнить высказывания на тот момент уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова о «сморщенных» женщинах в 27 лет на Кавказе. Крылатыми стали фразы Дмитрия Медведева, что денег нет, «но вы держитесь», и его рекомендация учителям идти в бизнес. Запомнилась и цитата первого вице-премьера Игоря Шувалова о квартирах площадью 20 кв. м: «Кажется смешным, но люди приобретают».