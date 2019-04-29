Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4806 от 30.04.2019 под заголовком: Большая долговая нагрузка крупного заемщика должна стать предметом специальных решений советов директоров

Как ограничить кредитование закредитованных компаний

Экономист Михаил Сухов о предложении Центробанка регулировать выдачу кредитов свыше 100 млрд рублей

Нельзя давать деньги тому, кому они нужны, – старый принцип банкиров, защищающий их от невозвратных долгов. Но иногда банкиры склонны свои принципы нарушать, и тогда случается то, что произошло с «Трансаэро»: закредитованная компания не смогла платить по долгам, прекратила полеты, а затем и вовсе обанкротилась. За кризисом стояли не только потери банков, но и десятки тысяч безработных и проблемы бюджета. Несколько тысяч россиян просто не улетели в отпуск.

В своем недавнем докладе «О возможных макропруденциальных мерах по ограничению долговой нагрузки нефинансовых организаций» Центробанк предложил ограничить кредитование банками компаний с высокой долговой нагрузкой – инициатива, безусловно, правильная и понятная. К тому же регулятор сразу указал: ограничивать нужно только крупные кредиты, которые могут дать лишь некоторые системно значимые банки – просто по причине размера баланса и нормативов, нарушать которые нельзя. Точно поставив диагноз, регулятор теперь должен выбрать работающее лекарство.

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