Как ограничить кредитование закредитованных компаний
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Нельзя давать деньги тому, кому они нужны, – старый принцип банкиров, защищающий их от невозвратных долгов. Но иногда банкиры склонны свои принципы нарушать, и тогда случается то, что произошло с «Трансаэро»: закредитованная компания не смогла платить по долгам, прекратила полеты, а затем и вовсе обанкротилась. За кризисом стояли не только потери банков, но и десятки тысяч безработных и проблемы бюджета. Несколько тысяч россиян просто не улетели в отпуск.
В своем недавнем докладе «О возможных макропруденциальных мерах по ограничению долговой нагрузки нефинансовых организаций» Центробанк предложил ограничить кредитование банками компаний с высокой долговой нагрузкой – инициатива, безусловно, правильная и понятная. К тому же регулятор сразу указал: ограничивать нужно только крупные кредиты, которые могут дать лишь некоторые системно значимые банки – просто по причине размера баланса и нормативов, нарушать которые нельзя. Точно поставив диагноз, регулятор теперь должен выбрать работающее лекарство.
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