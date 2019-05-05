Что не так в коммуникации ЦБ с рынком
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Когда Эльвира Набиуллина возглавила Банк России, она сделала улучшение коммуникации регулятора с рынками одним из своих приоритетов. Проведение современной политики инфляционного таргетирования не оставляет иного варианта, как добиваться взаимопонимания между ЦБ и широким рынком, от профессиональных участников вплоть до населения. Для закрепления инфляции на низком уровне требуется устойчивость ожиданий и доверие к регулятору, понимание того, как он будет реагировать на внешние вызовы, уверенность в способности обеспечить долгосрочную финансовую стабильность. И хотя Банк России по-прежнему держит пальму первенства как самый непредсказуемый центральный банк с точки зрения угадывания аналитиками его решений по ключевой ставке, но в то же время за эти годы в коммуникации достигнут существенный прогресс. Рынок все лучше понимает ЦБ, а тот старается быть последовательным в своих решениях. Тем обиднее наблюдать некоторые огрехи, разрушающие эту благостную картину.
В конце марта в ходе расширенного заседания коллегии Минфина глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не использовал и не планирует использовать инструмент бюджетного правила для управления курсом рубля. «Я бы хотела отдельно подчеркнуть, потому что этот вопрос еще остается иногда у участников рынка, что мы не использовали и не планируем использовать операции по бюджетному правилу как инструмент управления номинальным курсом рубля. В случае повышенной волатильности на валютном рынке мы будем полностью приостанавливать покупки, а не частично и делать это, исключительно чтобы не оказывалось давление на рынок, а не добиваться каких-то изменений курса», – сказала она.
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