Как в Россию пришел и ушел Morgan Stanley

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Mark Lennihan / AP

Один из крупнейших инвестиционных банков мира, Morgan Stanley, через год закроет российский бизнес. Он уведомил Центробанк, что в I квартале 2020 г. сдаст банковскую, брокерскую и депозитарную лицензии, ликвидирует эти подразделения, а оставшийся бизнес переведет в новую компанию. Она займется консалтингом в недвижимости и инвестициях.

К этому все шло давно. История Morgan Stanley в России вообще неплохо иллюстрирует стадии развития нашей экономики.