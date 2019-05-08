Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4809 от 08.05.2019 под заголовком: Morgan Stanley

Как в Россию пришел и ушел Morgan Stanley

Решение инвестбанка закрыть российский бизнес – логичное следствие новейшей экономической истории страны

Один из крупнейших инвестиционных банков мира, Morgan Stanley, через год закроет российский бизнес. Он уведомил Центробанк, что в I квартале 2020 г. сдаст банковскую, брокерскую и депозитарную лицензии, ликвидирует эти подразделения, а оставшийся бизнес переведет в новую компанию. Она займется консалтингом в недвижимости и инвестициях.

К этому все шло давно. История Morgan Stanley в России вообще неплохо иллюстрирует стадии развития нашей экономики.

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Комментарии
Ayuna
06:08 08.05.2019
Q1 2019 net revenue (-7%), income before taxes (-14%), net income (-9%) Q4 2018 net revenue (-10%), EPS (-28%) Investments (-91%), Trading (-23%) официальная отчетность на сайте Morgan Stanley
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